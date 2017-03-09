КМДА: утворення метеорологічної димки у Києві є типовим явищем для мегаполісів

У Київській міській державній адміністрації заявляють, що утворення метеорологічної димки у Києві є типовим явищем для мегаполісів і пов’язане винятково з погодними умовами.

Як повідомляє прес-служба адміністрації, туман та штиль будутьспостерігатися у Києві протягом 9 та 10 березня.

За даними Українського гідрометцентру, вранці 9 березня в Києві спостерігався туман з погіршенням видимості до 100-200 метрів, висока вологість повітря 95-99%, штиль. Ці умови сприяють так званій інверсії – зміна температурного шару і відсутність вітру не дають підніматися вгору нижньому шару атмосфери із залишками продуктів життєдіяльності міста.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій України зазначають, що у Києві та Київській області загорянь на сміттєзвалищах та торфовищах, а також інших пожеж, які можуть призвести до сильного задимлення, немає.

Густий туман і смог у Києві фіксуються вже вдруге цього року. У середині січня в столиці України була схожа ситуація. Малохмарну, безвітряну погоду тоді назвали причиною смогу в ДСНС.

Водночас у Національному екологічному центрі України тоді ж твердили, що в поєднанні з погодними явищами причинами смогу в Києві є викиди забруднюючих речовин в атмосферу від автомобільного транспорту та енергетики.