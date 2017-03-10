Президент Чехії хоче скасування санкцій проти Росії

Президент Чехії Мілош Земан заявляє, що хоче скасування санкцій проти Росії і налагодження з нею взаємовигідних економічних відносин.

«Я агент Росії, а саме Володимира Путіна. Мушу також додати, що я агент президента Китаю. Тепер, як виглядає, я також агент американського президента Дональда Трампа. Я агент Ізраїлю, який я підтримую упродовж тривалого часу. Я хочу скасування санкцій проти Росії і взаємовигідні економічні відносини з Росією. Але насправді я агент лише однієї країни – Чеської Республіки», – заявив Земан 10 березня на прес-конференції у Празі, наступного дня після того, як оголосив, що балотуватиметься на наступний президентський термін.

Мілош Земан відомий своєю прихильністю до Росії і її президента Володимира Путіна.

Як повідомляють чеські ЗМІ, наразі очікують, що крім Мілоша Земана, до боротьби за посаду президента можуть вступити також відомий поет, автор слів до багатьох популярних пісень Міхал Горачек, голова Академїї наук Чехії Їржі Драгош, нинішній міністр оборони Чехії Мартін Стропніцький, дипломат і колишній посол Чехії у США і Росії Петр Коларж. Наступними місяцями мають з’явитися й інші претенденти.

Президент Чехії обирається на 5-річний термін. Перша каденція нинішнього, третього президента Чехії Мілоша Земана закінчується наприкінці цього року. Передбачається, що вибори президента Чехії відбудуться у січні 2018 року.

Земан, що часто поводиться як «проста людина з народу», має в Чехії досить велику популярність, хоча інтелектуальні кола часто різко критикують його за висловлювання чи дії.