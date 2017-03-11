2 українських військових загинули, 9 поранені, 7 травмовані минулої доби на Донбасі – штаб

2 українських військових загинули, 9 поранені, 7 травмовані упродовж минулої доби на Донбасі, повідомляють у штабі української воєнної операції.

За інформацією штату, за минулу добу підтримувані Росією бойовики 107 разів обстрілювали українські позиції на всіх напрямках.

«На маріупольському напрямку 122 міліметрова артилерія противника вела вогонь по Водяному та Гнутовому. Танк та 120 міліметрові міномети – по Мар’їнці, 120 та 82 міліметрові міномети по Водяному, Миколаївці, Красногорівці, Талаківці, Павлополю, Гнутовому, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї загарбники обстріляли Тарамчук, Широкине, Павлопіль та Водяне. Також по Водяному вели вогонь БМП противника», – повідомили у штабі АТО вранці 11 березня.

На донецькому напрямку сепаратисти обстріляли Авдіївку, Кам’янку, Невельське, Зайцеве, Новолуганськ, шахту Бутовку, Луганське, Опитне, Новгородське і Піски. На луганському напрямку сепаратисти вели обстріли по Кримському, Смоляниновому, Новоолександрівці, Валуйському і Новозванівці, зазначили у штабі.

Сепаратисти угруповання «ДНР», які контролюють частину Донецької області, звинувачують українських військових в нічних обстрілах околиць Донецька і Горлівки. За їхньою інформацією, під час обстрілів Горлівки був поранений цивільний.

Луганські сепаратисти заявляють про 14 обстрілів з боку українських військових за минулу добу, у результаті чого був поранений один бойовик угруповання «ЛНР».

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.