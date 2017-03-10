Доба на Донбасі: 1 український військовий загинув, 9 поранені, 10 травмовані – штаб

Українська сторона повідомляє про одного загиблого свого військового, 9 поранених і 10 травмованих під час обстрілів з боку підтримуваних Росією сепаратистів на Донбасі у другій половині п’ятниці.

«У другій половині дня російсько-окупаційні війська суттєво активізували обстріли по усій лінії розмежування, внаслідок яких, за уточненими даними, один військовослужбовець загинув, дев’ять поранено та десять травмовано. Найбільш інтенсивно ворог стріляв по позиціям українських військ на маріупольському напрямку. Тут окупанти застосовували заборонені Мінським угодами 122-міліметрову артилерію та міномети різного калібру, протитанкові ракетні комплекси та увесь наявний арсенал стрілецької зброї», – повідомили у штабі української воєнної операції ввечері 10 березня.

Раніше у п’ятницю у штабі АТО повідомили, про чотирьох поранених і п’ятьох травмованих українських військових.

В угрупованні «ДНР» заявили, що українські військові у п’ятницю обстріляли селище Зайцеве, у передмісті Горлівки. Пізніше вони заявили про обстріли неподалік Ясинуватої. Також, за даними донецьких бойовиків, за тиждень ЗСУ випустили в бік підконтрольних угрупованню «ДНР» територій понад 13 тисяч снарядів і мін.

Луганські сепаратисти звинуватили українську сторону у 109 фактах порушення режиму тиші за поточний тиждень. Водночас, за минулу добу, як повідомили в угрупованні «ЛНР», ЗСУ стріляли 8 разів.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.