Стартував виборчий процес у 47 територіальних громадах – Зубко

Сьогодні стартує виборчий процес у 47 об’єднаних територіальних громадах із 19 областей, написав на своїй сторінці у Facebook віце-прем’єр і міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко. За його словами, вибори відбудуться 30 квітня.

«Це – можливості для ініціативних і небайдужих управлінських команд на місцях. М’яч – на полі громад. І тому ці чергові 47 громад мають усі підстави стати успішними», – зазначив Зубко.

Раніше це підтвердили у Центральній виборчій комісії.

Протягом 2016 року в Україні відбулися вибори у понад 200 об’єднаних територіальних громадах – сільських, селищних та міських (останні 18 грудня). Минулоріч перші місцеві вибори провели понад півтори сотні громад. Таким чином, відбувається процес децентралізації, що передбачає скасування районного поділу в країні. В кожній області передбачається створення 4-6 повітів, які у свою чергу, діляться на територіальні громади.