На Донбасі загинули двоє українських воїнів – штаб

У зоні бойових дій 11 березня загинули двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Згідно з ранковим зведенням, це сталося на Маріупольському напрямку «в результаті бойового зіткнення з ворожою ДРГ».

Всього в суботу підтримувані Росією бойовики здійснили 75 обстрілів позицій Збройних сил України, йдеться в повідомленні.

На Маріупольському напрямку під вогнем артилерійських систем великого калібру опинились позиції неподалік Миколаївки, а під мінометним вогнем Славне, Гнутове, Павлопіль та Березове, інформує штаб АТО. Зі стрілецької зброї, кулеметів, гранатометів і мінометів, озброєння БМП та танку бойовики стріляли також в інших місцевостях уздовж усієї лінії фронту, додають українські військові.

В угрупованні «ДНР» Збройні сили України звинувачують в обстрілах у Новоазовському районі, а також на околицях Горлівки та Донецька. В угрупованні «ЛНР» заявляють про обстріли з артилерії, мінометів та інших видів зброї по місту Кадіївка (яку бойовики продовжують називати радянською назвою Стаханов) та селах, контрольованих сепаратистами. Всього в угрупованні «ЛНР» 11 березня нарахували 10 обстрілів з боку ЗСУ.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.