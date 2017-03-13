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13 Березень 2017, Київ 11:47
Новини | Міжнародні

Суд у Росії розглядає справу «ловця покемонів»

Руслана Соколовського затримали у вересні 2016 року після публікації відео, на якому він грає в Pokemon Go у церкві в російському Єкатеринбурзі

Руслана Соколовського затримали у вересні 2016 року після публікації відео, на якому він грає в Pokemon Go у церкві в російському Єкатеринбурзі

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Суд у російському Єкатеринбурзі 13 березня почав розглядати по суті справу відеоблогера Руслана Соколовського, якого звинувачують в хуліганстві й образі почуттів вірян через гру в Pokemon Go у церкві.

Представники слідства наполягають, що звинувачення Соколовському пред’явлені на основі комплексної експертизи, яка виявила у викладених ним відеозаписах ознаки розпалювання ненависті і «явну неповагу до суспільства». На думку захисту блогера, експертиза проводилася з грубими порушеннями, а займалися нею фахівці, що співпрацюють зі слідством.

У середині лютого блогера повернули під домашній арешт, термін якого закінчувався 1 березня. До цього Соколовський перебував у СІЗО. Він заявляв, що там на нього чинили тиск. Він оскаржив свій арешт в Європейському суді з прав людини.

Соколовський був затриманий у вересні 2016 року після публікації відео, на якому він грає в Pokemon Go у Храмі-на-Крові в Єкатеринбурзі. Йому пред’явили звинувачення за статтями про порушення ненависті, порушення права на свободу совісті та віросповідань.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав відеоблогера політичним в’язнем.

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