Суд у справі Єфремова перенесли через те, що його адвокат захищає Насірова

Суд у Старобільську на Луганщині переніс на 14 березня розгляд справи колишнього голови фракції Партії регіонів у парламенті України Олександра Єфремова через відсутність одного з його адвокатів.

Засідання призупинене на прохання обвинуваченого та двох інших його захисників, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. За їхніми словами, адвокат Олександр Лисак має висловити свою позицію щодо кількох клопотань захисту, але 13 березня на суд він не приїхав через участь у іншому засіданні – розгляді апеляційної скарги щодо обрання запобіжного заходу відстороненому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову.

Прокуратура була проти перенесення засідання, але колегія суддів Старобільського суду ухвалила рішення продовжити розгляд клопотань 14 березня: або за участі адвоката Лисака, або за наявності його письмового звернення з цього приводу.

Сьогодні клопотання озвучили два інші адвокати Єфремова. Зокрема, вони просять колегію суддів вилучити з кримінальної справи одне з проваджень, за яким Єфремова було заарештовано. Захист вважає це провадження «процесуальним шулерством».

Також адвокати просять вилучити зі справи усі відеодокази, отримані з каналів Youtube. На їхнє переконання, це відкритий інтернет-ресурс, а тому довести достовірність відеоматеріалів, які там містяться, неможливо.

Крім цього, захист пропонує вилучити зі справи протоколи допиту свідків. На думку адвокатів, колегія суддів має ґрунтувати свою позицію тільки на основі тих допитів, які проводить самостійно.

28 лютого Старобільський районний суд продовжив Олександру Єфремову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 28 квітня.

Олександра Єфремова звинувачують у державній зраді, вчиненні умисних дій із метою зміни меж території та державного кордону України, організації захоплення будівлі управління СБУ в Луганській області з метою незаконного користування нею і перешкоджання нормальній діяльності установи, організаційному сприянні створенню і діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка». Єфремов відкидає ці звинувачення.