ЄС продовжив санкції за порушення територіальної цілісності України

Рада Європейського союзу 13 березня продовжила ще на півроку обмежувальні заходи, впроваджені Євросоюзом через порушення або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Вони діятимуть до 15 вересня 2017 року.

Ці санкції включають заморожування активів і заборону на в’їзд до ЄС 150 особам і 37 організаціям.

Рішення було ухвалене письмовою процедурою та наберуть чинності 14 березня, з моменту опублікування у Офіційному журналі ЄС.

«Оцінка ситуації не є підставою для зміни режиму санкцій. Список був переглянутий і Рада ЄС вилучила з нього імена двох померлих осіб. На даний момент ці обмеження стосуються 150 осіб та 37 організацій», – йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі, з санкційного списку вилучили прізвища загиблих сепаратистів: Геннадія Ципкалова і Арсена Павлова («Мотороли»).

Ці обмежувальні заходи були впроваджені у березні 2014 року і востаннє продовжені у вересні 2016 року, як реакція Європейського Союзу на кризу в Україні. Вони включають з одного боку, економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори російської економіки, чинні до 31 липня 2017 року. З іншого боку, це обмежувальні заходи у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя, чинні до 23 червня 2017 року.