Активісти виїхали з Харкова на «редут» блокувальників у Бахмуті

Із центральної площі Свободи в Харкові активісти зі Львова, Сум, Харкова й інших міст України вирушили на «редут» блокувальників у Бахмуті Донецької області, які заявляють, що блокують торгівлю з окупантами.

Народний депутат Володимир Парасюк заявив Радіо Свобода, що охочим підтримати блокувальників чинять опір. «Вся Україна їде, тільки є проблема, що на блокпостах не пропускають людей і навіть не тільки на території АТО, а й взагалі по всій Україні. Мені про це надходять смски, люди просять допомоги», – сказав Парасюк, який супроводжує колону в Бахмут.

Крім того, 14 березня волонтери і громадські активісти передали відкритого листа в апарат Харківської обласної держадміністрації, адресованого президентові України, головам Верховної Ради, уряду, де висловили вимогу «терміново припинити застосування силових заходів стосовно учасників мирної акції «Ні торгівлі на крові».

За даними поліції, 13 березня Національна поліція і Служба безпеки України повідомили, що затримали 45 людей на місці блокування на станції Кривий Торець на Донеччині, їх доставили до відділків поліції. Силовики назвали затримання «контрдиверсійними заходами» і заявили, що серед блокувальників були раніше засуджені особи.

Прихильники блокади заявили про постраждалих серед тих, хто був затриманий, і про їх перебування в лікарні. У поліції це заперечили і додали, що всіх затриманих уже відпустили.

«Співробітникам поліції було надано злісну непокору, люди, які там були, відмовлялися надавати документи, видавати зброю, погрожували використанням зброї, бензопил… Вилучено вісім одиниць різної зброї та вибуховий арсенал – дві бойові гранати, порох, детонатори та набої», – повідомив керівник управління поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін.

У низці регіонів України відбувають акції протесту з вимогою відставки керівників силових відомств України і на підтримку блокування руху вантажів між підконтрольною і непідконтрольною владі України частинами Донбасу.

Від січня активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, блокують деякі ділянки залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. Після критики щодо вибірковості такого блокування вони стали розширювати свою акцію, зокрема, й на інші залізничні ділянки та автошляхи, і також блокувати торгівлю з Росією.