У Штабі блокади торгівлі з ОРДЛО підтримують рішення РНБО

У «Штабі блокади торгівлі з окупантами» заявляють про підтримку рішення Ради національної ради безпеки і оборони України тимчасово припинити переміщення вантажів через лінію розмежування у зоні збройного конфлікту на Донбасі.

«Наскільки цей намір обернеться в серйозні рішення ми побачимо після підписання Петром Порошенком рішення РНБО. Нагадуємо наші вимоги з самого початку блокади: звільнення наших полонених, які утримують на окупованих територіях, та в Росії й ухвалення парламентом закону, який заборонить торгівлю з окупованими територіями. Шкода, що найвищі державні інституції почали ухвалювати рішення тільки на 59-й день блокади. Але завжди краще пізно, ніж ніколи», – йдеться в заяві штабу у Facebook.

15 березня Рада національної безпеки й оборони України ухвалила рішення тимчасово припинити переміщення вантажів через лінію розмежування в зоні збройного конфлікту на сході України. Про це повідомили у прес-службі РНБО з посиланням на слова секретаря Ради нацбезпеки й оборони Олександра Турчинова за результатами засідання. За словами Турчинова, до 13:00 буде перекрито всі автомобільні та залізничні шляхи, які ведуть до лінії розмежування.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що винятком мають бути лише гуманітарні вантажі українських і міжнародних гуманітарних організацій, ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Від січня активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, блокують деякі ділянки залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. Після критики щодо вибірковості такого блокування вони стали розширювати свою акцію, зокрема, й на інші залізничні ділянки та автошляхи, і також блокувати торгівлю з Росією.

13 березня Національна поліція і Служба безпеки України повідомили, що затримали 45 людей на місці блокування на станції Кривий Торець на Донеччині. Прихильники блокади заявили про постраждалих серед тих, хто був затриманий, і про їхнє перебування у лікарні. У поліції це заперечили.

Після цього у низці регіонів України, зокрема в Києві, відбулися акції протесту з вимогою відставки керівників силових відомств України і на підтримку блокування руху вантажів між підконтрольною і непідконтрольною владі України частинами Донбасу.