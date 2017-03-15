РНБО підтримала тимчасову зупинку переміщення вантажів через лінію розмежування на Донбасі

Рада національної безпеки й оборони України ухвалила рішення тимчасово припинити переміщення вантажів через лінію розмежування в зоні збройного конфлікту на сході України. Про це повідомили у прес-службі РНБО з посиланням на слова секретаря Ради нацбезпеки й оборони Олександра Турчинова за результатами засідання.

«Констатуючи різку ескалацію російської агресії проти України, насильницьке захоплення українських підприємств, розташованих на території окремих районів Донецької та Луганської областей, усвідомлюючи загострення загроз економічній і енергетичній безпеці України, спровоковане свідомими діями терористів, та враховуючи те, що Росія почала на державному рівні визнавати «документи» самопроголошених «республік», з метою захисту прав і свобод громадян України та забезпечення національної безпеки України РНБО вирішила: тимчасово, до реалізації пунктів 1-2 Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року, а також до повернення під українську юрисдикцію захоплених підприємств, припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення», – сказав Турчинов після закінчення засідання.

За його словами, урядові України доручено невідкладно розробити і запровадити план заходів із забезпечення безпечного і надійного функціонування паливно-енергетичного і металургійного комплексу України, проаналізувати негативний вплив на економіку та бюджет країни та вжити заходів щодо їх мінімізації.

«Міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції України, Національній гвардії України за участю Служби безпеки України доручено невідкладно припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення залізничними і автомобільними шляхами та створити умови для залучення громадського контролю щодо виконання цього рішення», – додав секретар РНБО України.

Турчинов також зазначив, що керівництво Антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях повинно вжити вичерпних заходів із нейтралізації можливих збройних провокацій.

Раніше ухвалити таке рішення РНБО закликав президент України Петро Порошенко.

Винятком, за його словами, мають бути лише гуманітарні вантажі – українських і міжнародних гуманітарних організацій, ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Від січня активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, блокують деякі ділянки залізниці з вимогою припинити, за їхніми словами, торгівлю з окупованими районами Донбасу. Після критики щодо вибірковості такого блокування вони стали розширювати свою акцію, зокрема, й на інші залізничні ділянки та автошляхи, і також блокувати торгівлю з Росією.

13 березня Національна поліція і Служба безпеки України повідомили, що затримали 45 людей на місці блокування на станції Кривий Торець на Донеччині. Прихильники блокади заявили про постраждалих серед тих, хто був затриманий, і про їхнє перебування у лікарні. У поліції це заперечили.

Після цього у низці регіонів України, зокрема в Києві, відбулися акції протесту з вимогою відставки керівників силових відомств України і на підтримку блокування руху вантажів між підконтрольною і непідконтрольною владі України частинами Донбасу.