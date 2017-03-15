Велика Британія не підтримує якогось конкретного кандидата в аудитори НАБУ – посол

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф заявляє, що Лондон не пропонував і не підтримував якогось конкретного кандидата в аудитори Національного антикорупційного бюро.

У заяві, поширеній посольством Британії, посол наголосила на важливості призначення вдалою України «зарекомендованого, кваліфікованого та незалежного» аудитора «за підсумками прозорого, чесного й правомірного процесу».

«Це ключова посада, яка має бути вільна від будь-якого політичного тиску. Велика Британія не пропонувала та не підтримує якогось конкретного кандидата. Це рішення мають ухвалювати відповідні органи України з огляду на вимоги до цієї посади», – додала вона.

«Велика Британія продовжує підтримувати НАБУ та його надзвичайно важливу роботу із подолання корупції в Україні. Ми очікуємо, що майбутній аудитор буде виконувати свої обов’язки професійно, незалежно та у відповідності з міжнародними стандартами. Успіх НАБУ надзвичайно важливий для довіри до програми реформ в Україні та боротьби з корупцією», – йдеться в заяві.

15 березня Антикорупційний комітет Верховної Ради повторно розглядає кандидатуру до складу комісії зовнішнього контролю з проведення аудиту ефективності діяльності НАБУ.

Минулого місяця Верховна Рада не змогла визначити кандидата до складу комісії зовнішнього контролю з проведення аудиту ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро.

Депутати не підтримали проект постанови про визначення кандидатури Роберта Сторча до складу комісії, за документ проголосували 76 депутатів.

Рада вирішила розглянути кандидатуру Найджела Брауна, проте відповідну постанову депутати також не підтримали.

Після цього депутати направили на повторне перше читання проект постанови про визначення кандидатури до складу комісії з аудиту діяльності НАБУ.