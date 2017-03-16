Рада ухвалила за основу законопроект про мовні квоти для телебачення

Верховна Рада України в першому читанні ухвалила законопроект про квоти української мови на телебаченні. Відповідне рішення на засіданні парламенту 16 березня підтримали 244 народні депутати за необхідних 226.

При цьому депутати не підтримали проект постанови про скорочення терміну підготовки документа до другого читання.

У законопроекті зокрема пропонується встановити, що для телерадіоорганізацій загальнонаціональної категорії мовлення частка передач та/або фільмів українською мовою має становити не менш як 75% протягом доби; для відповідних телеорганізацій регіональної й місцевої категорій мовлення встановити обов’язкову частку на рівні 50%.

Окремо законопроект пропонує встановити обов’язкову частку передач новин державною мовою, а саме: не менше ніж 75% від загальної тривалості всіх передач новин.

Раніше президент України Петро Порошенко назвав «неприпустимо малою» частку української мови в ефірах українських телеканалів.

8 листопада 2016 року набули чинності законодавчі зміни, відповідно до яких частка пісень державною мовою в ефірі радіостанцій має становити 25% (упродовж першого року) у проміжках часу між 07:00 і 14:00 і між 15:00 та 22:00. А частка ведення передач українською мовою має становити не менше як 50%.

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