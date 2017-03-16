Рада ухвалила зміни до КПК щодо заочного засудження

Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо заочного засудження.

Відповідний закон у другому читанні й у цілому підтримали 252 народні депутати на засіданні 16 березня.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив на засіданні парламенту, що ухвалення даного закону «вже завтра», в разі його підписання, дасть можливість почати судовий процес у 190 справах в суді в заочному порядку, зокрема проти екс-президента Віктора Януковича.

Текст законопроекту до другого читання на момент голосування на сайті парламенту був відсутній, народним депутатам таблицю поправок роздали перед голосуванням.

Профільний комітет Верховної Ради раніше підтримав відповідний законопроект після внесення в нього кількох десятків поправок і передав для затвердження в залу парламенту.

Для судового переслідування і засудження Віктора Януковича та інших держслужбовців, які втекли з України, Генеральна прокуратура просила народних депутатів внести до Кримінально-процесуального кодексу зміни, які дозволять судити українських громадян без їхньої присутності в залі суду. Одним з авторів закону виступив народний депутат Микола Паламарчук, проте генеральний прокурор Юрій Луценко не приховував, що текст законопроекту 5610 був результатом спільної роботи.

Зараз Генеральна прокуратура також розслідує кілька сотень проваджень заочно, вже передала до суду 160 справ, проте вони діють завдяки іншому документу. Його дія закінчиться вже в квітні, тому якщо б 16 березня народні депутати не підтримали новий закон, то прокуратура не змогла б працювати.