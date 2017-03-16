Суми: активісти знову домоглися скликання сесії облради

16 березня вдруге за тиждень на сесію спробують зібратися депутати Сумської обласної ради. Відповідне розпорядження «Про зміну дати проведення пленарного засідання» підписав голова облради Володимир Токар сьогодні, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Рішення про чергове скликання сесії керівництво ухвалило через акцію протесту під стінами Сумської облдержадміністрації. Ввечері 15 березня під входом в ОДА активісти розмістили намет, принесли бочки і шини, вимагаючи від облради звернутися до керівництва держави щодо «розгону блокади» у Красному Торці на Донеччині. Активісти і досі на площі Незалежності чекають на проведення сесії.

Після протесту 14 березня з цього ж приводу засідання облради так і не відбулося 15 березня через недостатню для кворуму кількість депутатів.

14 березня мітингувальники вимагали від керівництва області скликати позачергову сесію облради та від її імені направити звернення до президента України і Верховної Ради. У зверненні, за словами активістів, облрада має засудити «розгін блокади», вимагати від парламенту підтримати закон про особливий статус окупованих територій, припинити торгівлю з Росією, а також покарати тих, хто віддав наказ затримати і побити блокувальників 13 березня.

15 березня РНБОУ ухвалила рішення тимчасово повністю припинити переміщення вантажів через лінію розмежування в зоні збройного конфлікту на сході України.

Президент України Петро Порошенко заявив, що винятком мають бути лише гуманітарні вантажі українських і міжнародних гуманітарних організацій, ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста.