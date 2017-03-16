Поліція просить ГПУ внести до Ради подання на зняття недоторканності з Парасюка

Поліція Донеччини звертається до Генерального прокурора України щодо зняття недоторканості і притягнення до відповідальності народного депутата України Володимира Парасюка «через погрози розправою співробітникам поліції та членам їхніх сімей». Про це заступник голови Нацполіції – начальник управління в Донецькій області В’ячеслав Аброськін повідомив під час оперативної наради в Краматорському відділі поліції 16 березня.

«Ми не дозволимо принижувати поліцейських, а також погрожувати їм та їхнім рідним. На кожен такий випадок буде адекватна і законна реакція поліції», – сказав Аброськін.

15 березня поліція відкрила кримінальне провадження у зв’язку з інцидентом між активістами у супроводі народного депутата Парасюка і правоохоронцями, який стався на блокпосту в Слов’янську на Донеччині ввечері 14 березня. Активісти в супроводі депутата їхали до учасників блокування в Бахмуті. Начальник поліції Донеччини В’ячеслав Аброськін заявив, що колона з 13 машин, яка приїхала із Харкова, на блокпосту в Слов’янську відмовилася проходити стандартну перевірку, спровокувавши конфлікт.

Аброськін додав, що, за словами правоохоронців, які на блокпосту спілкувалися з депутатом, їм «погрожували вирізати сім’ї співробітників поліції, які перебували на блокпосту», ображали і принижували поліцейських, називаючи «донецькими сепаратистами». Про це йдеться і в офіційному повідомленні на сайті поліції Донеччини.

Позафракційний депутат Верховної Ради Володимир Парасюк заявив уночі 15 березня, що під час інциденту неподалік Слов’янська постраждали його родичі. Він також вказав, що семеро його «побратимів» перебувають у Слов’янському райвідділку поліції. Депутат навів відеокадри, на яких, на його думку, можна «побачити, хто почав провокувати і затіяв сутичку».

Народного депутата України через недоторканність можна притягти до відповідальності після отримання відповідної згоди від Верховної Ради.