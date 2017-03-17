«Інтер Медіа Груп» виступає проти ухвалення закону про мовні квоти на телебаченні

Компанія «Інтер Медіа Груп» виступає категорично проти ухвалення закону про квоти української мови на телебаченні.

«Ми категорично проти цього закону, який практично забороняє використання в телевізійному ефірі України будь-які мови, крім української. І питання не в ставленні до мов – української чи російської. Питання в ставленні до прав людини», – йдеться у заяві компанії.

В «Інтер Медіа Груп» вважають, що цей закон порушить права мільйонів громадян України, для яких російська мова є рідною, а також він порушить права носіїв інших регіональних мов.

«Цей закон вносить розкол в суспільство, нагнітає і без того напружену обстановку. Ми сподіваємося, що депутати не ухвалять закон у другому читанні. Крім усього іншого, цей закон не сприяє розвитку українського телебачення. Навпаки, він завдасть серйозної шкоди», – додають в компанії.

16 березня Верховна Рада України в першому читанні ухвалила законопроект про квоти української мови на телебаченні.Законопроект пропонує встановити обов’язкову частку передач новин державною мовою, а саме: не менше ніж 75% від загальної тривалості всіх передач новин.

У законопроекті зокрема пропонується встановити, що для телерадіоорганізацій загальнонаціональної категорії мовлення частка передач та/або фільмів українською мовою має становити не менш як 75% протягом доби; для відповідних телеорганізацій регіональної й місцевої категорій мовлення встановити обов’язкову частку на рівні 50%.

Раніше президент України Петро Порошенко назвав «неприпустимо малою» частку української мови в ефірах українських телеканалів.

До складу Inter Media Group входять телеканали «Інтер», «Інтер+», НТН, К1, К2, «МЕГА», «Піксель», «Zoom», «Enter-фильм». 2013 року компанія GDF Media Limited Дмитра Фiрташа придбала Inter Media Group у K.H. Media Limited, яка належить Валерiєві Хорошковському.

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