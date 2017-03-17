Трамп і Меркель заявили про необхідність вирішення ситуації в Україні

Президент США Дональд Трамп заявляє про необхідність «мирного вирішення» ситуації в Україні. Про це він заявив 17 березня на спільній з канцлером Німеччини Анґелою Меркель прес-конференції у Білому домі після їхньої зустрічі.

Він подякував Меркель і президенту Франції Франсуа Олланду за посередництво у переговорах щодо вирішення конфлікту на українській території.

«Ми в ідеалі шукаємо мирного вирішення», – сказав Трамп.

Анґела Меркель, своєю чергою, заявила, що відносини з Росією потрібно покращувати, але, перед цим має бути вирішена ситуація в Україні.

«Йдеться про безпечну і суверенну Україну з одного боку, але також про можливість знову поліпшити відносини з Росією, коли проблеми там будуть вирішені», – сказала Меркель і висловила жаль щодо відсутності прогресу у виконанні Мінських домовленостей.

Під час президентської кампанії Дональд Трамп висловлювався за покращення відносин з Москвою і схвально відгукувався про російського президента Володимира Путіна. Це викликало занепокоєння і критику з боку західних союзників.