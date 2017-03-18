За добу у зоні бойових дій на Донбасі загинуло четверо військових – штаб

За добу у зоні бойових дій на сході України загинуло четверо українських військовослужбовців, ще троє поранено. Про це йдеться у ранковому зведенні штабу української воєнної операції на Донбасі.

Як інформують у штабі, ситуація в зоні конфлікту залишається складною, кількість обстрілів зросла: українські військові кажуть про 112 випадків порушення «режиму тиші» з боку бойовиків за добу.

У штабі звинувачують проросійські угрупування у використанні важкого озброєння. Згідно зі зведенням, на донецькому напрямку бойовики 10 разів обстріляли позиції українських військових поблизу Авдіївки, зокрема, з танків та мінометів калібру 120 мм. «Під обстріл потрапив мікрорайон Старої Авдіївки», – повідомляють українські військові.

Обстріли з крупнокаліберного озброєння у штабі зафіксували також на маріупольському та луганському напрямках.

Угруповання «ДНР» уранці 18 березня звинувачує українських військових в обстрілах у бік Ясинуватої. В угрупованні «ЛНР» заявляють про 15 випадків порушення «режиму тиші» з боку українських військовослужбовців за останню добу.