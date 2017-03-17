Трамп і Меркель за мирне врегулювання конфлікту на Донбасі

У Білому домі відбулись понад двогодинні переговори президента США Дональда Трампа з канцлером Німеччини Анґелою Меркель, після яких американський президент подякував канцлеру та президенту Франції за намагання врегулювати конфлікт в Україні. Було обговорено бачення новою американською адміністрацією відносин з Євросоюзом, лідерства Німеччини в ньому, тему НАТО, про відданість якій заявив президент Трамп, а також і торговельні відносини, зокрема американський дефіцит у торгівлі з Німеччиною.

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На прес-конференції, яка затрималась на 50 хвилин, у вступній заяві президент США Дональд Трамп коротко сказав про Україну та конфлікт на Донбасі.

Я віддаю належне лідерству канцлера Меркель разом з французьким президентом щодо врегулювання конфлікту в Україні, де в ідеалі ми шукаємо мирного вирішення

«Я віддаю належне лідерству канцлера Меркель разом з французьким президентом (Франсуа Олландом) щодо врегулювання конфлікту в Україні, де в ідеалі ми шукаємо мирного вирішення», – сказав президент Трамп.

А Анґела Меркель заявила, що відносини Заходу з Росією мають покращитись, але перед цим має бути вирішений конфлікт в Україні.

«Ідеться про безпеку і суверенітет України, з одного боку, але також і про можливість знову поліпшити відносини з Росією, коли проблеми там (в Україні) будуть вирішені», – сказала Меркель.

Трамп також заспокоїв Німеччину та європейських союзників по НАТО, яку він раніше називав «застарілою» організацією, не даючи певності у відданості нового Білого дому Північно-атлантичному альянсу.

Я повторив канцлеру Меркель мою сильну підтримку НАТО

«Я повторив канцлеру Меркель мою сильну підтримку НАТО, як також і потребу наших союзників по НАТО платити свою справедливу частку коштів на оборону», – сказав Трамп.

Лише п’ять членів альянсу із 29 втрачають необхідні два відсотки ВВП на оборону – серед них Німеччини немає (витрачає 1,2 відсотка), але Берлін обіцяє досягти цієї межі витрат до 2024 року.

Також Трамп кілька разів наголошував на тому, що зробить Америку сильнішою – як економічно, так і у військовому плані.

«Сильніша Америка є в інтересах – повірте мені – усього світу», – заявив Трамп.

«Різні лідери»

Це перший саміт Анґели Меркель і Дональда Трампа з часу обрання нового президента США, але Трамп є третім – після Джорджа Буша-молодшого та Барака Обами – президентом США, з яким Меркель, яка стала канцлером у 2005 році, має справу.

«Меркель є старшим лідером усього західного союзу. І Трампу важливо почути думку старшого партнера», – сказала ведуча телеканалу ССN Крістан Аманпур перед прес-конференцією двох лідерів.

Але все ж мова йде про зовсім різних політиків. Як зазначила редактор аналітичного бюлетеню Strategic Europe Джуді Демпсі, зустрічаються «радикально різні лідери».

Меркель, пише вона, виростала в комуністичній Східній Німеччині й не мала досвіду свободи до листопада 1989 року, коли впав Берлінський мур, і тоді вона на кілька годин пішла до Західного Берліну, щоб повернутися потім до свого помешкання. «Вона ніколи не розглядала нову свободу, безпеку чи можливості, отримані після 1989 року, як щось автоматично належне», – пише Демпсі, додаючи, Меркель керується принципами цінностей, чесності та відкритості.

«На противагу цьому, погляд на світ Трампа спирається на свободу робити гроші, укладати угоди і вирішувати, з якими країнами Америка хоче мати справу. Інтереси беруть гору над цінностями», – зазначає Джуді Демпсі.

І хоча Трамп під час виборчої кампанію був часом критичний до Німеччини, однак у нього є німецьке коріння – його дід був з Німеччини, а німецька газета Die Welt разом з британською The Times були першими, кому Трамп дав інтерв’ю після перемоги на виборах.

«Процес налагодження партнерства, якому 70 років, має початися негайно з визнання, що дві країни мають більше спільного, аніж це може здаватися Трампу», – зазначає Марцел Фратцшер в авторитетному американському виданні Foreign Policy.

Стаття в журналі Foreign Policy: «Америка перша, але Німеччина друга»:

Насправді, незважаючи на критику Трампа в бік Німеччини під час виборчої кампанії, обидві країни перебувають у схожій ситуації.

Так, США, як каже Дональд Трамп, несуть величезний тягар через надання безпекових гарантій союзникам у Європі, а також союзникам Америки в Азії. Із майбутнім виходом Британії з ЄС саме на Німеччину ляже – якщо вже не лягла – потреба лідерства в ЄС.

США вважають, що деякі економічні партнери через часом не зовсім вигідні для Вашингтона торговельні угоди, використовують це на свою користь, а США залишаються зі значним торговельним дефіцитом, але всі очікують, що США будуть вирішувати – власним коштом – багато світових проблем. Так само й на Німеччині лежить тягар стабільності Єврозони, і саме вона надавала найбільшу фінансову допомогу проблемним країнам, де в обігу євро – Греції, Іспанії, Португалії, Ірландії та Кіпру.

«Багато країн заборгували великі суми грошей за минулі роки і це дуже несправедливо щодо Сполучених Штатів», – сказав Трамп на прес-конференції.

Що стосується американсько-німецької торгівлі, то її річний обіг становить 164 мільярди доларів, з дефіцитом США у 65 мільярдів доларів. Більший дефіцит США мають лише з Китаєм та Японією.

Український пошук розгадок

Ще на початках активного коментування у Твіттері міжнародних справ Дональд Трамп писав, що США не повинні аж так перейматися Україною, мовляв, нехай в Німеччини більше голова через це болить.

Це було давно, і з того часу багато витекло води. Але й далі є очікування у Вашингтоні, що Німеччина буде активнішим лідером в ЄС і в сусідніх з ним країнах.

«Якщо Трамп хоче, аби Європа зайнялась вирішенням своїх потреб, він потребує сильного партнера в Берліні… Йому потрібна сильна Німеччина, яка може продемонструвати лідерство для Європи… Канцлер Меркель потребує більшої – не меншої – підтримки для подолання викликів перед Європою і щоб зняти певний тягар з плечей Сполучених Штатів», – зауважує Марцел Фратцшер.

Меркель вважають одним з найбільших серед нинішніх західних лідерів експертом щодо Росії і того, як будувати стосунки з російським президентом Володимиром Путіним. До речі, у переддень візиту Меркель до Вашингтона Кремль оголосив, що очікує її візиту до Москви 2 травня.

«Країною, яка найбільш приречена до пошуку ключів до розгадок… візиту канцера Анґели Меркель до Вашингтона, є Україна», – зазначає директор Центру східноєвропейських та міжнародних досліджень у Берліні Ґвендолін Зассе.