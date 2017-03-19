В Одесі військові ВМС України та НАТО провели товариський турнір з міні-футболу

В Одесі у неділю відбувся міжнародний товариський турнір з міні-футболу між представниками Військово-морських сил України та НАТО.

У змаганні взяли участь чотири команди: збірна ВМСУ «Фрегат», збірна німецьких військових моряків Rottweil, іспанських – Duero та турецьких –Alaniya.

Турнір відбувся, за традицією спільних військових навчань, у рамках військової співпраці.

Організатор змагань, начальник фізичної підготовки та спорту ВМСУ Тарас Юхименко зазначив, що про жодну політику в турнірі не йдеться.

«Турнір покликаний зміцнити дружні стосунки між ВМС та військовими моряками НАТО. Традиційно, екіпажі кораблів-гостей запропонували позмагатися у якомусь з видів спорту, ми їм запропонували – чотири. Зрештою, вибрали футбол – гру мільйонів. Цей матч не пов’язаний із політикою, ми завжди відмежовуємо спорт від політики», - наголосив Юхименко.

В результаті, перше місце у символічних змаганнях посіли українці, друге – іспанці, третє – турки та останнє – німці.

17 березня в Одеський порт зайшла група Постійної військово-морської протимінної групи НАТО з чотирьох кораблів.