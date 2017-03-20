Суд у справі кримського журналіста Семени перенесли на 3 квітня

Залізничний районний суд Сімферополя в анексованому Росією Криму переніс на 3 квітня слухання у справі журналіста, автора Радіо Свобода Миколи Семени, якого російська влада звинувачує у закликах до сепаратизму. Про це повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

Розгляд справи по суті перенесли після того, як захист клопотав про забезпечення доступності та гласності судового процесу. Адвокат Олександр Попков попросив надати більш просторий зал, бо не всі журналісти змогли потрапити на засідання.

Перед початком слухань Семена заявив журналістам, що не визнає провини.

Справа стосовно Миколи Семени була порушена навесні минулого року. За версією звинувачення, журналіст порушив російське законодавство в статті про блокаду Криму з української сторони. Сам Семена наполягає, що реалізовував своє право на «свободу вираження поглядів».

Захист Миколи Семени, Міжнародна і Європейська федерації журналістів, а також офіс представника ОБСЄ з питань свободи слова закликали ФСБ Росії випустити журналіста з Криму на лікування, але позитивної відповіді вони не отримали.

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуванням громадян України в анексованому Криму і закликало припинити тиск, зокрема і на Миколу Семену.