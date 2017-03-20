Посольство України в Чехії висловило протест щодо приїзду до Криму чеського депутата

Посольство України в Чехії висловило протест щодо візиту до окупованого Криму депутата чеського парламенту Ярослава Голіка.

У заяві посольства, яку має Радіо Свобода, мовиться: «На «святкування» третьої річниці крадіжки Криму російська влада доставила на півострів купку іноземних політиків зі зниженим порогом політичної гігієни. Дуже сумно, що серед них опинився і Ярослав Голік, депутат парламенту Чехії, країни, яка на власному досвіді знає, що таке окупація і анексія».

Посольство України в Чехії «рішуче засудило несанкціоноване і здійснене з порушенням українського законодавства відвідання Голіком Автономної Республіки Крим».

Депутат Ярослав Голік представляє в парламенті євроскептичний і антиіммігрантський рух «Свобода і пряма демократія», http://spd.cz який належить до радикальних політичних сил, що прагнуть зміни політичної системи в Чехії.

Чехія як держава засудила анексію Криму Росією й підтримує територіальну цілісність України.

Також у понеділок Служба безпеки України ухвалила рішення про заборону в’їзду в Україну терміном на п’ять років чотирьом громадянам Сербії і одному громадянинові Чехії, які прибули до окупованого Криму на запрошення підконтрольної Кремлю влади півострова, повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.

У Міністерстві закордонних справ України раніше заявляли, що поїздки закордонних політиків до Криму не мають статусу офіційних. Українське зовнішньополітичне відомство публікувало звернення, в якому застерегло іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок в Крим.