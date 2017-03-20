Адміністрація президента: Порошенко проводить зустріч з лідерами фракцій

В Адміністрації президента повідомили, що президент України Петро Порошенко проводить зустріч з лідерами парламентських фракцій і груп.

Як повідомили Радіо Свобода в Адміністрації, на зустрічі обговорюватимуть питання «блокади і похідне» – МВФ, економічні показники.

Напередодні у Нацбанку повідомили, що 20 березня відбудеться позачергове засідання комітету з монетарної політики для оновлення макроекономічних прогнозів з врахуванням ефекту введення торговельної блокади непідконтрольних українській владі територій Донбасу. У НБУ заявили, що оновлені макропрогнози будуть надані МВФ. Про результати цього засідання у Нацбанку поки що не повідомляли.

Перед цим стало відомо, що рада директорів Міжнародного валютного фонду 20 березня не розглядатиме питання щодо надання Україні чергового траншу, хоча раніше цього дня планувався розгляд цього питання. У Мінфіні України це пояснили необхідністю уточнення розрахунків, зокрема, наслідків від заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду.

У МВФ на запит «Голосу Америки» повідомили, що засідання щодо України перенесли для «оцінки наслідків останніх подій в Україні».

Минулого тижня Рада національної безпеки й оборони України 15 березня ухвалила рішення тимчасово припинити переміщення вантажів через лінію розмежування в зоні збройного конфлікту на сході України.

Загальна сума нинішньої позики Україні від МВФ має скласти 17,5 мільярдів доларів, але чергові її транші вже не раз затримувалися через недостатній поступ Києва з реформами.