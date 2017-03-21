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21 Березень 2017, Київ 22:32
Новини | Події

Затриманий у Москві український журналіст Цимбалюк уже на волі

Як повідомили в УНІАН, їхнього власкора Романа Цимбалюка затримали у Москві під час запису інтерв'ю

Як повідомили в УНІАН, їхнього власкора Романа Цимбалюка затримали у Москві під час запису інтерв'ю

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Кореспондент УНІАН у Росії Роман Цимбалюк, якого у Москві затримали поліцейські, повідомив, що його відпустили.

Затримання власкора УНІАН Романа Цимбалюка у Москві – це провокація Росії, написала у Twitter речниця українського МЗС Мар’яна Беца. За її словами, український консул виїхав у відділок, де утримують журналіста.

Як раніше повідомили в УНІАН, Романа Цимбалюка затримали разом із оператором Микитою Бородіним під час запису інтерв'ю із аспірантом Московського державного університету, який вивісив над корпусом український прапор, і забрали у них документи.

Як повідомляв він сам раніше, його доправили до відділку перевіряти «законність проведення зйомки».

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