Затриманий у Москві український журналіст Цимбалюк уже на волі

Кореспондент УНІАН у Росії Роман Цимбалюк, якого у Москві затримали поліцейські, повідомив, що його відпустили.

Затримання власкора УНІАН Романа Цимбалюка у Москві – це провокація Росії, написала у Twitter речниця українського МЗС Мар’яна Беца. За її словами, український консул виїхав у відділок, де утримують журналіста.

Як раніше повідомили в УНІАН, Романа Цимбалюка затримали разом із оператором Микитою Бородіним під час запису інтерв'ю із аспірантом Московського державного університету, який вивісив над корпусом український прапор, і забрали у них документи.

Як повідомляв він сам раніше, його доправили до відділку перевіряти «законність проведення зйомки».