Аудиторами НАБУ мають бути іноземці – Шабунін

Аудит Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) мають здійснювати іноземні фахівці, оскільки в Україні у цій сфері немає необхідного досвіду. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив керівник громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін.

«Ми знаємо про подачу кількома громадськими організаціями, на запит Кабінету міністрів, кількох українців. Хороших людей. Але проблема полягає в тому, що в Україні ніколи в житті не робився аудит правоохоронного органу, немає такого досвіду», – зауважив Шабунін.

За його словами, аудитор-іноземець здатен підвищити ефективність та авторитет НАБУ за кордоном.

«Чому так важливо, щоб аудит робила людина з всесвітнім ім’ям, особливо у справах корупції? Бо дві третіх роботи НАБУ – це виколупування схем із-за меж України, бо гроші виходять туди. Тому довіра до НАБУ австрійських колег, британських, американських підвищує ефективність роботи НАБУ. Тому треба, щоб аудиторами були люди, яким довіряють за кордоном», – зазначає Шабунін.

Верховна Рада двічі не змогла обрати свого представника в групі з аудиту антикорупційного бюро. Кандидатури Роберта Сторча і Найджела Брауна подала частина народних депутатів з комітету з питань протидії корупції.

Засідання комітету називали незаконним, але голова парламенту все ж таки поставив рішення на розгляд – для внесення в порядок денний минулого тижня не вистачило 21 голосу. 21 березня голосування у Верховній Раді відбулося, але жодна з кандидатур не набрала необхідної кількості голосів.

Згідно з українським законодавством, до комісії, яка має здійснювати аудит НАБУ, по одному представнику делегують Верховна Рада, уряд та президент країни.

У 2017 році у НАБУ проходитиме перший зовнішній аудит за два роки роботи. Однією з підстав для відставки директора бюро є висновок комісії з проведення незалежної оцінки (аудиту) діяльності НАБУ про неефективність діяльності бюро та неналежне виконання обов’язків його директором.