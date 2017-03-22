Радіо Свобода Daily: ні Браун, ні Сторч – депутати знову не обрали аудитора НАБУ

Доброго ранку!

Аудиторська епопея

Верховна Рада вкотре не змогла призначити аудитора від парламенту для НАБУ. І хоч на рейтинговому голосуванні Найджел Браун отримав більшу підтримку, аніж Роберт Сторч, проте голосів для його призначення забракло. Далі комітет або наполягатиме на кандидатурі Роберта Сторча, або оголосить новий конкурс. Та, за даними низки депутатів, президент Петро Порошенко може зробити «хід конем», і сам запропонувати Сторча на посаду аудитора від президента.

Партія регіонів і Манафорт: тепер уже безготівка

До справи про «амбарну книгу» додана нова порція: депутат Сергій Лещенко оприлюднив документи про схему розрахунків Партії регіонів із американським консультантом Полом Манафортом, який пізніше очолював виборчий штаб Трампа. Із початку історії про «чорну бухгалтерію» Партії регіонів це – перший факт, що свідчить про безготівковий розрахунок із американським політтехнологом, адже досі йшлося про те, що з фігурантами «амбарної книги» розраховувались готівкою. Що нового з’явилось у справі, читайте тут.

Зубожіння від блокади?

Блокада знизить зростання українського ВВП майже на один відсоток – такі дані навів Національний банк України в оновленому звіті макроекономічних показників. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що блокада спрямована проти народу України і зашкодить людям. Економісти ж дивуються, з яких розрахунків НБУ вивів таке велике падіння ВВП. А блокадники вважають, що цим падінням керівництво країни хоче в черговий раз залякати населення і налаштувати проти блокади.

А тепер коротко про те, що

Російський «Сбербанк» вирішив вийти з українського ринку

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман обіцяв допомогти із вивезенням сміття зі Львова

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про затримання у Білорусі «десятків бойовиків зі зброєю»

Також невідомі відпиляли бронзову ногу коня на пам’ятнику Миколі Щорсу в Києві

«Ландромат»

Маленька, стиснута між Україною та Румунією Молдова, стала частиною найбільшої в Східній Європі операції з відмивання грошей – 20 мільярдів доларів було виведено з Росії упродовж 2011-2014 років. Це стало предметом розслідування журналістів з трьох десятків країн, які охрестили операцію з виведення грошей із Росії «Ландроматом» – «фінансовою пральнею» для відмивання грошей. Однією із транзитних точок для переливання виведених коштів стала Молдова та один з її комерційних банків, а молдовські суди з легкістю ухвалювали рішення, які сприяли брудній оборудці.

Аспіранта МДУ допитали у ФСБ через саморобний прапор України

Аспіранта історичного факультету Московського державного університету, який 18 березня під час мітингу-концерту на честь третьої річниці «приєднання» Криму до Росії вивісив саморобний прапор України, допитали і, як він стверджує, побили співробітники ФСБ. Після двох годин допиту аспірант розповів, що його змусили «під диктовку» написати розписку, що він «згоден працювати інформатором». Водночас радіостанція «Говорит Москва» повідомила, що інформацію про побиття в поліції заперечили. Мовляв, офіцер відділу поліції з обслуговування МДУ сказав, що «не було у нас таких фактів». В інтерв’ю Радіо Свобода аспірант, який попросив називати його ім’ям Фарух, розповів про спілкування зі співробітниками ФСБ.

І на завершення сьогодні розповідь про «Сонячного паламаря» Сашка. Його історію ми опублікували у Міжнародний день людини із синдромом Дауна. І не спроста. У Сашка чимало талантів. Він завжи посміхається – і видно, що він щасливий: для нього життя цікаве і насичене, сповнене пригод і подорожей, нових друзів і нових досягнень. Він як дитина, посеред розмови абсолютно просто і безпосередньо підходить до тебе і обіймає. І тоді здається, що ми, такі всі дорослі й серйозні, щось втрачаємо у нашому житті, чого з віком не втрачають «сонячні» люди.

Тож більше безпосередності нам усім!

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