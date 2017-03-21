Новий документ про Партію регіонів і Манафорта: тепер уже безготівка

До справи про «амбарну книгу» додана нова порція: депутат Сергій Лещенко оприлюднив документи про схему розрахунків Партії регіонів з американським консультантом Полом Манафортом, який пізніше очолював виборчий штаб Трампа. Із початку історії про «чорну бухгалтерію» Партії регіонів це – перший факт, що свідчить про безготівковий розрахунок з американським політтехнологом, адже досі йшлося про те, що з фігурантами «амбарної книги» розраховувались готівкою. Що нового з’явилось у справі?

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/radiosvoboda/noviy-dokument-pro-partyu-regonv-manaforta-teper-uzhe-bezgotvka">SoundCloud</a>

Депутат стверджує, що розкрив схему відмивання брудних українських політичних грошей, за якою їх переказували на рахунки Манафорта в американських банках. З договору, який оприлюднив Сергій Лещенко, випливає, що один з платежів Полу Манафорту від Партії Регіонів пройшов через фірму Neocom SystemsLimited на Белізі. Оформлювались гроші, сплачені за політтехнологічні послуги, як продаж комп’ютерного обладнання. Потім гроші переказувались на рахунок банку «АзияУниверсалБанк» у Киргизстані, а вже далі – до США.

За документом, Манафорт займався не консультуванням Януковича, а торгівлею

«Тобто, за документом, Манафорт займався не консультуванням Януковича, а торгівлею, при чому покупцем його товарів був белізький офшор з рахунком у середньоазійській столиці Бішкеку», – пише Лещенко у статті на «Українській правді».

«Звичайно, і ви, і я маємо великі сумніви, що Пол Манафорт, крім надання політичних консультацій Януковичу, ще мав час, бажання і можливість займатися торгівлею комп’ютерами», – додав Лещенко під час прес-конференції.

Йдеться про платіж у 750 тисяч доларів від 14 жовтня 2009 року, який фігурує в «амбарній книзі». На договорі про продаж комп’ютерної техніки, який демонструє Лещенко, стоїть підпис самого Манафорта. Цей документ, як стверджує депутат, – із офісу, який займала команда Манафорта у Києві, і його знайшли та передали депутату наступні після Манафорта орендатори.

«Це документ, що містить оригінальний підпис і печатку. Це не копія», – говорить депутат.

Є підстави для кримінального розслідування в США – Лещенко

На думку Сергія Лещенка, нова обставина у справі може призвести вже до кримінальної справи проти Манафорта у Сполучених Штатах.

Оскільки «відмиті» гроші приходили на рахунок Манафорта в штаті Вірджинія, на розслідування цієї афери поширюється юрисдикція ФБР

«Зараз, після отримання договору Манафорта, є всі підстави для початку кримінального розслідування як в Україні, так і в США. Оскільки «відмиті» в Киргизстані гроші приходили на рахунок Манафорта, відкритий в Wachovia Bank в штаті Вірджинія, а сама транзакція здійснювалася в американських доларах, на розслідування цієї афери поширюється юрисдикція ФБР США», – вважає Сергій Лещенко.

Експерт-міжнародник Микола Капітоненко сумнівається, що справа має майбутнє в юридичній площині у США.

Епізод з українськими грошима, якщо і буде в цьому розслідуванні, то гратиме другорядну роль

«Для нас це резонансна справа, а для США це звичайний лобізм. Залишається відкритим питання – навіть, якщо доведуть, що усі схеми, які публікував Лещенко, дійсно використовувались – чи порушував Манафорт цим американське законодавство. ФБР уже розслідує можливі зв’язки Манафорта з росіянами, але цей епізод з українськими грошима, якщо і буде в цьому розслідуванні, то гратиме другорядну роль», – говорить Капітоненко.

Що Україна може виграти від справи?

Важливо, на чому робиться акцент у справі – на Манафорті чи на «чорній касі» Партії регіонів, коментує депутат попередніх скликань Тарас Чорновіл, який свого часу теж давав свідчення у цій справі в НАБУ. Якщо на першому – то поява цих документів насправді може бути пов’язана з розслідуванням зв’язків Трампа з російськими спецслужбами, яке триває зараз у США, і може стати предметом розгляду комісією, припускає Чорновіл.

«Показова розкрутка справи саме з акцентом на Манафорта, а не на брудні гроші Партії регіонів, відбувається саме тоді, коли у Трампа серйозні проблеми, і коли Трампом стали дуже незадоволені в Росії. І, думаю, Росія буде вкидати багато компрометуючих матеріалів на нього», – каже екс-депутат.

Виходячи з такої версії, поява нового компромату на Манафорта не грає на користь Україні, яка щойно починає вибудовувати відносини з Трампом, вважає Чорновіл.

«Це відбувається у той момент, коли і в Україні, і у світі змирилися з тим, що є інша адміністрація, ніж нам би хотілося, – каже він, – коли і в українській владі, і в поміркованій опозиції сподіваються на співпрацю з Трампом і на те, що він буде проводити курс достатньо жорсткого протистояння Росії».

Політично зі справою Манафорта потрібно бути обережними, вважає міжнародник Микола Капітоненко, оскільки можна послабити і без того скромні можливості України лобіювати свої інтереси у Вашингтоні.

«Незрозуміло, що ми тут можемо виграти, але зрозуміло, що можемо програти, – додає він. – І в цілому реакція Трампа, якщо до нього дійдуть подробиці цієї справи, буде, зрозуміло, негативною – він цілком може сприйняти цю кампанію як спрямовану проти себе. Ми надто слабкі, щоб вести таку гру», – вважає Капітоненко.

Документи щодо чорної каси Партії регіонів були передані до НАБУ у травні 2016-го, відтоді підозру оголосили тільки одному її фігуранту – голові ЦВК Михайлу Охендовському. Щодо Пола Манафорта, то проти нього розслідування не проводить, заявляв раніше голова НАБУ Артем Ситник. До цього часу українська сторона 7 разів зверталася до США із запитом про сприяння в допиті Манафорта як свідка, але відповіді не отримала. В Антикорупційному бюро кажуть, що прізвище Манафорта фігурує в «амбарній книзі» 22 рази із загальною сумою виплат у 12,7 мільйона доларів. Сам Манафорт одержання цих грошей заперечував.