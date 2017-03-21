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Блокада снизит рост украинского ВВП почти на один процент – такие данные привел Национальный банк Украины в обновленном отчете макроэкономических показателей. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что блокада направлена против народа Украины и повредит людям. Экономисты же недоумевают, из каких расчетов НБУ вывел такое большое падение ВВП. А блокадники считают, что этим падением руководство страны хочет в очередной раз запугать население и настроить против блокады.

Национальный банк Украины сегодня обновил прогноз основных макроэкономических показателей Украины на 2017-2018 год с учетом торговой блокады Донбасса. Так рост реального ВВП составит 1,9%, вместо ранее прогнозированных 2,8%.

Кабмин и Нацбанк не опубликовывают данные, на основании которых делают расчеты, они бездоказательны, считает экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук Владимир Лановой. Дело в том, что еще с 2014 года в расчете украинского ВВП данные по оккупированным территориям не учитываются, рассказал экономист. Таким образом из-за блокады прирост ВВП не может упасть на треть, считает Владимир Лановой.

Они нам говорят, что будет падение ВВП. Они сейчас «всех собак» повесят на блокаду и ее последствия. У них валится гривна, а они будут рассказывать, что это связано с блокадой

«Они нам говорят, что будет падение ВВП на полтора – два процента. Откуда вы это взяли, как посчитали? Оккупированный Донбасс не включен сегодня в нашу экономику. Они сейчас «всех собак» повесят на блокаду и ее последствия. У них валится гривна, а они будут рассказывать, что это связано с блокадой», – говорит Лановой.

Блокада оккупированных районов Донбасса проходит в интересах России, убежден премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Об этом он заявил в ходе заседания Совета регионального развития.

«Я считаю, что произошедшая блокада не в интересах Украины, а в интересах России. Это блокада против украинцев и против нашего государства. Это блокада повлечет за собой замедление нашего экономического роста», – заявил Гройсман.

В своем заявлении лидер донецких сепаратистов Александр Захарченко заявил, что группировка «ДНР» привыкла к блокаде, и она больше ударит по Украине.

«Для украинской экономики последствия блокады куда более плачевны, чем для республик Донбасса. Этой блокадой Украина сама загнала себя в экономический котел».

Украина во время оккупации Донбасса вкладывала в него больше денег, чем получала с неподконтрольных территорий, считает народный депутат от фракции «Самопомощь», один из лидеров блокады Семен Семенченко. А заявления о падении ВВП он расценивает как попытку правительства настроить людей против блокады.

Вначале пугали людей, что мы замерзнем. Потом, что у нас не будет энергии, потом, что нас убьют оставшиеся без работы украинцы. Теперь пугают снижением прироста ВВП

«Идут бесплатные поставки электроэнергии и воды на неподконтрольные территории на сотни миллионов гривен. Большое количество возмещения НДС – в десятки раз больше, чем мы получаем оттуда налогов. Экономия бюджета в связи с блокадой – колоссальная. Они (правительство Украины – ред.) вначале пугали людей, что мы замерзнем. Потом, что у нас не будет энергии, потом, что нас убьют оставшиеся без работы украинцы. Теперь пугают снижением прироста ВВП», – заявил Семен Семенченко.

Нацбанк Украины намерен предоставить новые расчеты макроэкономических показателей в МВФ. А пока Валютный фонд отложил предоставление очередного транша для Украины.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)