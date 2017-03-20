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20 Березень 2017, Київ 23:59
Новини | Політика

Рішення МВФ про новий транш відклали орієнтовно до кінця місяця – Ірина Луценко

Ірина Луценко

Ірина Луценко

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Розгляд рішення щодо нового пакету фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду – відтермінувати приблизно до кінця місяця, заявила журналістам народний депутат, заступник голови фракції «Блоку Петра Порошенка» Ірина Луценко після зустрічі президента Петра Порошенка з керівництвом парламентських фракцій.

За її словами, президент і прем’єр-міністр України перебувають у постійних контактах із представниками МВФ і подають їм свої розрахунки і прогнози.

«У момент, коли ми завершували зустріч, дзвонили з МВФ, і прем’єр-міністр пішов спілкуватися, і президент після зустрічі приєднався до цієї розмови», – розповіла Луценко.

Вона додала, що на зустрічі досягли домовленості, що меморандум про співпрацю з МВФ буде оголошений відразу по тому, як він буде узгоджений і підписаний.

Раніше в понеділок з’ясувалося, що запланований було на цей день розгляд питання про новий транш позики для України на засіданні Ради директорів МВФ зник із порядку денного. В Міністерстві фінансів України пояснили перенесення розгляду питання щодо України потребою в уточненні розрахунків щодо економічних наслідків від заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду, та захоплення українських підприємств на непідконтрольних урядові територіях Донбасу, а також у зв’язку з визнанням російською стороною документів, виданих на цих територіях. Національний банк України заявив, зі свого боку, що також у понеділок оновить макроекономічні прогнози з урахуванням ефекту торговельної блокади ОРДЛО на позачерговому засіданні комітету НБУ з монетарної політики, і оновлені макропрогнози будуть надані МВФ. Президент України Петро Порошенко заявив, що Міжнародний валютний фонд відтермінував питання про черговий транш кредиту для України через «наслідки блокади» на Донбасі.

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