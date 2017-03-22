Трамп підтвердить «прихильність США» на саміті НАТО у травні – Білий дім

Президент США Дональд Трамп прибуде до Брюсселя на зустріч голів держав і урядів НАТО 25 травня 2017 року. Як йдеться в повідомленні Білого дому 21 березня, Трамп «очікує зустрічі з партнерами НАТО, щоб підтвердити тверду прихильність» альянсу.

За повідомленням, він також планує обговорити питання, що мають важливе значення, особливо спільний поділ відповідальності і роль НАТО в боротьбі з тероризмом.

Крім участі президента США в засіданні лідерів НАТО, він також буде вітати генерального секретаря Єнса Столтенберґа у Білому домі 12 квітня 2017 року, йдеться в повідомленні прес-служби американської адміністрації.

Під час президентської кампанії Трамп викликав занепокоєння своїми заявами про «застарілість» НАТО. Пізніше він заявив, що США не відмовляються від своїх зобов’язань перед НАТО, але закликав решту членів альянсу збільшити витрати на оборону.