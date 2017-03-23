Після запровадження квот з’явилися радіостанції з цілком україномовним контентом – Костинський

Після ухвалення закону про квоти на пісні і ведення програм українською мовою в Україні з’явилися щонайменше дві радіостанції зі стовідсотковим україномовним контентом. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив член Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Сергій Костинський.

«У нас є три канали «Українського радіо» практично зі стовідсотковим українським мовленням. І у нас останнім часом з’явилися дві нові радіостанції – це «Країна ФМ» і «Радіо 1», які позиціонуються, як 100% українських пісень і 100% ведення передач державною мовою», – зазначив Костинський.

У червні 2016 року Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає, що пісні українською мовою мають складати в ефірі не менше ніж 35% від загального обсягу. Упродовж першого року з моменту набрання законом чинності квота буде становить 25%, протягом другого – 30% і з третього – 35%.

За невиконання закону телерадіоорганізація, яка здійснює радіомовлення, сплачує штраф у розмірі 5 відсотків від загальної суми ліцензійного збору відповідно до ліцензії на мовлення.

На початку Березня Верховна Рада не змогла проголосувати за жоден із двох законопроектів про квоту української музики в радіоефірі. Один із двох законопроектів щодо цього відхилили, інший – відправили на повторне перше читання.