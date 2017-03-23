Поліція Лондона заявляє про арешт семи осіб через напад 22 березня

Поліція Лондона 23 березня повідомляє про арешт семи осіб у зв'язку із розслідуванням теракту в центрі британської столиці, поблизу парламенту Великобританії, що стався 22 березня.

Як повідомив голова контртерористичного підрозділу «Скотланд-Ярду» Марк Роулі, поліція провела рейди за шістьма різними адресами у Лондоні, Бірмінгемі і в інших містах. Він заявив, що не наводитиме інші подробиці розслідування, доки воно триває.

Роулі також уточнив дані щодо загиблих: четверо людей, зокрема нападник. Пізно ввечері 22 березня поліція заявила, що загинули п’ять людей: поліцейський, нападник і «троє представників громадськості», яких збив автомобіль.

За даними голови контртерористичного підрозділу «Скотланд-Ярду», сім людей наразі перебувають у лікарні в критичному стані.

За словами представника «Скотланд-Ярду», поліція встановила особу нападника, але його ім'я поки не називається. Як заявив Роулі, в поліції вважають, що нападник діяв один «під впливом міжнародного тероризму».

«На даному етапі ми не маємо ніякої конкретної інформації про подальші загрози для громадськості», – сказав він.

Відповідальності за напад на себе наразі ніхто не взяв.

22 березня на Вестімінстерському мосту біля будівлі парламенту Великої Британії автомобіль збив кількох пішоходів. Потім водій напав із ножем на поліцейського, що чергував перед парламентом. За даними поліції, загинули чотири людини, включно з поліцейським, близько 40 поранені.

Робота палати громад була припинена, але 23 березня британський парламент повернувся до штатної роботи.

Правоохоронні органи з самого початку не виключили версію теракту. Напад стався в річницю терактів у бельгійському Брюсселі: рік тому сталися вибухи в аеропорту і метро столиці Бельгії, тоді загинули 32 людини, понад 300 були поранені.