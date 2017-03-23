Київське метро може зупинитися через борги – мер

Ситуація із заборгованістю київського метрополітену може призвести до припинення роботи підземки, заявляє міський голова Києва Віталій Кличко.

На засіданні Київради 23 березня він закликав депутатів звернутися до Верховної Ради України, Кабінету міністрів і СБУ, щоб ініціювати розгляд цього питання на засіданні Ради національної безпеки й оборони України.

«Загрозлива ситуація склалася навколо боргу «Київського метрополітену», рахунки якого, як ви знаєте, арештовано за рішенням суду. Коротко нагадаю історію питання. У 2009 році тодішня столична влада уклала договір про придбання 100 вагонів метро на умовах фінансового лізингу з компанією «Укррослізинг». У період з 2010 по 2013 роки Київ заборгував цьому підприємству майже два мільярди гривень», – сказав Кличко, якого цитує прес-служба Київської міської держадміністрації.

За його словами, у 2015-му Київрада почала вивчення умов і наслідків цієї угоди, а в березні минулого року звернулася до прокуратури з вимогою розслідувати ситуацію, що склалася, у зв’язку з претензіями «Укррослізингу». «Як ви знаєте, за позовом цієї компанії суд арештував 100 вагонів столичного метро», – додав міський голова.

«У червні 2016-го я звернувся до парламенту, уряду, Служби безпеки з тим, щоб був ініційований розгляд цього питання Радою нацбезпеки та оборони, щоб ми не постали перед загрозою зупинки метро. Але ні реакції, на яку я розраховував, ні будь-якої відповіді на звернення не надійшло. 2 березня цього року я звернувся ще раз. Результат – такий самий», – зауважив Віталій Кличко.

Днями, за словами мера Києва, за постановою суду, виконавча служба арештувала тепер вже рахунки комунального підприємства «Київський метрополітен».

«А це пряма загроза паралізації роботи і зупинки столичного метро», – наголосив він.

За даними міської влади, щодня півтора мільйони людей у Києві користуються метрополітеном.