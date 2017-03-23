Депутат Криворізької міськради звернувся до поліції через нецензурну лайку високопосадовця міськради

Депутат Криворізької міської ради із фракції «Сила людей» Юлій Морозов звернувся до поліції через нецензурну лайку заступника міського голови Євгена Удода. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердив сам Юлій Морозов.

За його словами, у заяві до поліції зазначено про перешкоджання його депутатській діяльності, але йдеться «і про хамство, і про нецензурну лайку» з боку посадовця.

«Звернувся до поліції з заявою про правопорушення, вчинені заступником міського голови Євгеном Удодом, зокрема, про перешкоджання депутатській діяльності, адже цей чиновник в абсолютно хамській манері відмовлявся відповідати на наші запитання, по суті відмовляючи нам у законному праві на невідкладний депутатський прийом. Апофеозом стала його нецензурна лайка, що однозначно трактується кодексом як дрібне хуліганство і тягне за собою накладення штрафу або громадські чи виправні роботи. Сподіваємося на швидку і об’єктивну реакцію поліції», – сказав Радіо Свобода Юлій Морозов.

За його словами, за законом «Про статус депутатів місцевих рад», депутат місцевої ради «має право на невідкладний прийом посадовими особами місцевих органів влади».

Як розповідають депутати Криворізької міської ради, раніше в четвер близько десятка депутатів від різних політичних сил прийшли на оперативну нараду до заступника міського голови Євгена Удода, щоб з’ясувати, чому до порядку денного чергової сесії міськради не були внесені запропоновані ними проекти рішень. За словами депутатів, у присутності преси вони зажадали від посадовця термінового обговорення ситуації, у відповідь посадовець порадив їм записатись на прийом і нецензурно висловився на адресу одного із депутатів.

Водночас заступник міського голови Кривого Рогу Євген Удод написав у фейсбуці, що «непристойним словом» він зупинив «зрив робочого процесу», а в подальшому «готовий до діалогу, якщо він цивілізований».

«Середина робочого дня, який зазвичай починається о сьомій ранку і закінчується о десятій вечора. Багато серйозних питань. Ремонт доріг, виділення місту грошей на нові амбулаторії, придбання нових трамваїв і багато іншого. Тому, коли на оперативну нараду ввалюється циганський табір верескливих «активістів» з якихось своїх питань, то це реально вибиває. Зрив робочого процесу зупинив швидко. Одним словом. Хоч і непристойним», – написав Євген Удод.