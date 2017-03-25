Порошенко підписав указ у зв’язку з роковинами Великого терору

Президент України Петро Порошенко підписав указ «Про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами Великого терору – масових політичних репресій 1937 – 1938 років».

Як ідеться в повідомленні прес-служби глави держави, головною метою «є гідне вшанування пам'яті жертв Великого терору – масових політичних репресій 1937-1938 років, донесення до українського суспільства та світової спільноти об'єктивної інформації про злочини, вчинені у XX столітті комуністичним тоталітарним режимом на території України, а також сприяння утвердженню в суспільстві ідеалів гуманізму».

Згідно з указом, уряд має в місячний термін створити оргкомітет і за три місяці затвердити план заходів на 2017 – 2018 роки та забезпечити його виконання. Указ визначає завдання іншим органам виконавчої влади щодо проведення меморіальних заходів, інформаційної кампанії, наукових досліджень та пошукової роботи, а також розвитку Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили».

У 2017 – 2018 роках минає 80-річниця Великого терору – апогею сталінського репресивного режиму. Протягом 1937 – 1938 років були знищені сотні тисяч громадян, зокрема й ті, хто попервах сам виносив смертні вироки. «За різними підрахунками, кількість заарештованих за цей період становила півтора мільйона. Вбили 680 – 720 тисяч осіб», – розповів Радіо Свобода історик Юрій Шаповал.