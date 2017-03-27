Адміністрація президентства: у Балаклію повернулися 12 тисяч місцевих жителів

У Балаклію Харківської області, де внаслідок пожежі на артилерійських складах вибухали боєприпаси, повернулися 12 тисяч місцевих жителів. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента України за підсумками доповіді Петрові Порошенку щодо ліквідації наслідків пожежі на військових складах у Балаклії.

За повідомленням, роботи з розмінуванню території продовжуються.

26 березня голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична заявляла, що розмінування в Балаклії та населених пунктах району завершене, було вилучено близько 1000 вибухонебезпечних предметів.

У ніч на четвер, 23 березня, на складах артилерійських боєприпасів на околиці Балаклії Харківської області спалахнула пожежа й почали вибухати боєприпаси. З околиць складів радіусом у 10 кілометрів евакуйовували майже 20 тисяч людей. Пожежа ліквідована. Як головну версію подій розглядають диверсію, хоча не виключають і версії службового недбальства.

Міністр оборони Степан Полторак нагадав, що на цих складах у Балаклії у грудні 2015 року вже була пожежа. Тоді диверсанти використовували запалювальні снаряди з напалмом і закидали їх на територію арсеналу за допомогою дронів.