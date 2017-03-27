Справа Іл-76: генерала Назарова засудили до 7 років позбавлення волі

Міський суд Павлограда на Дніпропетровщині визнав винним і засудив до семи років ув’язнення генерала Віктора Назарова, обвинувачуваного у службовому недбальстві, що спричинило катастрофу військово-транспортного літака повітряних сил Збройних сил України Іл-76 влітку 2014 року.

Вирок суду оголосила суддя Наталія Самоткан.

За рішенням, генерал-майор, будучи службовою особою Антитерористичного центру, достовірно знав про бойову обстановку в районі Луганського аеродрому, зокрема, про наявність у озброєних сепаратистів ПЗРК, однак не гарантував безпеку військовослужбовців, які вилетіли до аеродрому.

Суд вирішив не позбавляти генерал-майора його військового звання.

За рішенням суду, компенсація моральних збитків родичам загиблих покладена на Міністерство оборони України.

Під час оголошення рішення у залі суду були присутні родичі загиблих українських військовослужбовців.

У Павлограді на Дніпропетровщині майже рік тривав суд у справі про загибель у збитому озброєними сепаратистами літаку Іл-76 українських військових. На лаві підсудних була одна особа, генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції. Його обвинувачували у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків).

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було уражено літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Усі загинули.