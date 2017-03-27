У НАТО підтверджують перенесення зустрічі голів МЗС альянсу

У НАТО підтверджують, що голови МЗС альянсу перенесли свою зустріч у Брюсселі на 31 березня.

Джерела Радіо Свобода у НАТО повідомили також у понеділок, що 30 березня має відбутися перша у цьому році зустріч ради НАТО-Росія.

Зустріч міністрів НАТО планувалася на 5-6 квітня. Але після того, як стало відомо, що новий держсекретар США Рекс Тіллерсон не прибуде на зустріч, в альянсі узгодили іншу дату.

Рішення Тіллерсона пропустити зустріч 5-6 квітня, першу можливість зустрітися з головами МЗС НАТО, посилило занепокоєння серед європейських чиновників щодо виконання зобов’язань адміністрації США перед альянсом. Занепокоєння зросло ще й у зв’язку з тим, що Рекс Тіллерсон повідомив про плани відвідати Москву.

Своє рішення відмовитися від зустрічі НАТО 5-6 квітня Тіллерсон пояснив тим, що планує брати участь у саміті між президентом США Дональдом Трампом і президентом Китаю Сі Цзіньпіном.

Згідно з новим графіком Тіллерсон прибуде до Брюсселя після зустрічі в Анкарі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.