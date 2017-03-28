Суд у Запоріжжі зобов’язали розглянути позов щодо повернення комбінату Фірташа державі

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) через апеляцію домоглася скасування ухвали суду про залишення без розгляду позову щодо повернення «Запорізького титано-магнієвого комбінату» («ЗТМК») до сфери державного управління. Цей комбінат за президентства Віктора Януковича перейшов під контроль олігарха Дмитра Фірташа.

28 березня Донецький апеляційний господарський суд (який нині базується у Харкові) задовольнив апеляційну скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на рішення Господарського суду Запорізької області повернути без розгляду справу щодо розірвання договору заснування товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» («ЗТМК») і повернення комбінату повністю до сфери державного управління. Про це повідомляє журналіст програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший» із зали судових засідань.

Таким чином колегія суддів ухвалила рішення повернути справу на розгляд до Господарського суду Запорізької області, який тепер окремо буде вирішувати, коли призначати наступні засідання.

Прокурори подали скаргу в Донецький апеляційний господарський суд (розташований в Харкові) через те, що 14 лютого Господарський суд Запорізької області (куди справа потрапила з Господарського суду Києва – ред.) вирішив повернути позов без розгляду із формулюванням «у зв’язку з не зазначенням у ньому обставин, на яких ґрунтується позовна вимога».

У ході засідання представники бізнесу («ЗТМК») намагалися відтермінувати розгляд справи. Вони заявили про необхідність відкладення розгляду через неналежне інформування кіпрської «Толексіс Трейдінг Лімітед», яка залучена до справи як третя особа. Проте суд клопотання відхилив.

«На нашу думку представник «ЗТМК» діяв всупереч інтересам держави, а саме були спроби затягування розгляду даної апеляційної скарги, були клопотання про призначення міжнародних процедур для повідомлення «Толексіс». Серед пропозицій до суду було і зупинення розгляду справи на термін до шести місяців», – заявив прокурор САП Вадим Сидоренко у коментарі «Схемам».

Раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура три рази подавала позов у справі «ЗТМК» до Господарського суду Києва через невиконання інвестором (компанією з орбіти Дмитра Фірташа) взятих на себе зобов’язань. Останній раз – 25 січня. Перед тим цей суд двічі відмовився розглядати справу, мотивувавши це тим, що представники САП не надали доказів сплати судового збору.

«Запорізький титано-магнієвий комбінат» було створено у 2013 році державою в особі Фонду державного майна України (володіє 51% статутного капіталу) та компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед» (49%), яка входить до групи компаній Group DF Дмитра Фірташа.