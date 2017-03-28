Столтенберґ: засідання ради Росія-НАТО пройде 30 березня

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ анонсував засідання ради Росія-НАТО 30 березня, повідомляє представник НАТО Оана Лунгеску.

«Після консультацій із членами ради Росія-НАТО я запросив їх на засідання на рівні послів», – йдеться в заяві генсекретаря НАТО.

Столтенберґ уточнив, що засідання відбудеться у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Минулого місяця генеральний секретар НАТО заявив про необхідність «конструктивного діалогу» між альянсом і Росією.

Після російської анексії українського Криму і підтримки сепаратистів на Донбасі, НАТО обмежило військові зв’язки з Москвою, але не припинило політичні. Під час засідань Ради Росія-НАТО сторони так і не досягли прогресу.