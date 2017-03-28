Кремль: зустріч зятя Трампа із представниками російського банку є «звичайним бізнесом»

У Кремлі заявляють, що не знали про контакти між представниками державного російського «Внєшекономбанку» і зятем президента США Джаредом Кушнером. Водночас речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив 28 березня, що зустріч була частиною «рутинної бізнес-діяльності».

Пєсков заявив, що «були проведені десятки зустрічей і одна з них була з компанією Кушнера і з ним самим». «Це звичайний бізнес», – сказав речник Кремля.

За його словами, такі зустрічі не координуються з Кремлем і є «виключною прерогативою» менеджменту банку.

Напередодні комітет із розвідки Сенату США повідомив, що зять і головний радник Дональда Трампа буде свідчити у розслідуванні щодо ймовірного втручання Росії у президентські вибори США 2016 року.

Видання The New York Times 27 березня повідомило, що Джаред Кушнер зустрічався із послом Росії Сергієм Кисляком після того, як Трамп переміг на листопадових виборах, а також, що Кисляк просив про ще одну зустріч, на яку Кушнер послав свого помічника.

Пізніше зять Трампа зустрівся із головою «Внєшекономбанку» Сергієм Горковим.

Речник Білого дому Гоуп Гікс сказав, що зустрічі були «несуттєвими».

Кушнер, одружений із дочкою Трампа Іванкою, відповідав за іноземні контакти для обраного президента в перехідний період до його інавгурації 20 січня.