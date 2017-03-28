ООН: понад 300 цивільних загинули від початку операції в Мосулі

Організація Об’єднаних Націй повідомляє про загибель понад 300 цивільних жителів іракського Мосула від початку нового наступу на бойовиків угруповання «Ісламська держава» минулого місяця.

Верховний комісар ООН із прав людини Зейд Раад аль-Хусейн 28 березня заявив, що «важливо, щоб іракські сили безпеки і їхні партнери по коаліції» уникали «пастки», коли атаки на бойовиків здійснюються в районах, де вони використовують цивільне населення як живий щит.

«Це ворог, який безжально експлуатує цивільних в обслуговуванні своїх власних цілей, і явно не має ані найменших побоювань щодо навмисного наражання їх на небезпеку», – сказав Хусейн.

Представники влади Іраку і Міністерства оборони США проводять розслідування повідомлень про те, що внаслідок удару сил коаліції по бойовиках «Ісламської держави» в останні дні могли загинути десятки чи сотні людей.

Комісар ООН закликав гарантувати прозорість цього розслідування.

Коаліція на чолі зі США надає авіаційну підтримку іракським силам, що борються за повернення Мосула з-під контролю бойовиків-ісламістів, які захопили місто в 2014 році. Іракські війська в лютому почали операцію щодо повернення західного Мосула під свій контроль. Східну частину міста урядові війська взяли у січні.

Понад 20 тисяч цивільних жителів залишили західний Мосул від минулого місяця. Але близько 600 тисяч – досі залишаються в утримуваних бойовиками «Ісламської держави» частинах міста, повідомляє ООН.