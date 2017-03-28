Більшість росіян вважають Путіна відповідальним за корупцію – опитування

Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Понад дві третини росіян вважають, що президент Володимир Путін «повністю» чи «значно» несе відповідальність за масову корупцію серед державних чиновників, йдеться у новому опитуванні «Левада-центру».
Дослідження засвідчує, що 79% росіян вважають: корупція «повністю заразила» або «значно заразила» російські органи державної влади. Однак лише 6% респондентів погодилися з твердженням, що Путін не буде серйозно боротися з корупцією, тому що «він так чи інакше зацікавлений у ній».
74% опитаних зазначили, що можливо «повністю» або «значно» викорінити корупцію, тоді як лише 21% заявили, що з цією проблемою нічого не можна зробити.
В акціях протесту, які пройшли в десятках міст Росії 26 березня, брали участь тисячі людей. Мітинги були пов’язані з імовірною причетністю голови уряду Дмитра Медведєва до корупції. У багатьох містах акції не були узгоджені владою. По всій Росії затримали близько півтори тисячі активістів.
Фонд боротьби з корупцією (ФБК) на початку березня опублікував розслідування про незадекларовану нерухомість голови уряду Росії Дмитра Медведєва і його можливу причетність до корупції. Після того, як ані сам Медведєв, ані його представники не відповіли на звинувачення, Навальний закликав провести акції протесту по всій країні 26 березня.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ