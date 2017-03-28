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28 Березень 2017, Київ 23:54
Новини | Міжнародні

Більшість росіян вважають Путіна відповідальним за корупцію – опитування

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Більшість росіян ваажають президента Володимира Путіна відповідальним за корупцію

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Понад дві третини росіян вважають, що президент Володимир Путін «повністю» чи «значно» несе відповідальність за масову корупцію серед державних чиновників, йдеться у новому опитуванні «Левада-центру».

Дослідження засвідчує, що 79% росіян вважають: корупція «повністю заразила» або «значно заразила» російські органи державної влади. Однак лише 6% респондентів погодилися з твердженням, що Путін не буде серйозно боротися з корупцією, тому що «він так чи інакше зацікавлений у ній».

74% опитаних зазначили, що можливо «повністю» або «значно» викорінити корупцію, тоді як лише 21% заявили, що з цією проблемою нічого не можна зробити.

В акціях протесту, які пройшли в десятках міст Росії 26 березня, брали участь тисячі людей. Мітинги були пов’язані з імовірною причетністю голови уряду Дмитра Медведєва до корупції. У багатьох містах акції не були узгоджені владою. По всій Росії затримали близько півтори тисячі активістів.

Фонд боротьби з корупцією (ФБК) на початку березня опублікував розслідування про незадекларовану нерухомість голови уряду Росії Дмитра Медведєва і його можливу причетність до корупції. Після того, як ані сам Медведєв, ані його представники не відповіли на звинувачення, Навальний закликав провести акції протесту по всій країні 26 березня.

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