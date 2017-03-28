У Москві тривають суди над затриманими на акції 26 березня

У російських судах тривають процеси над затриманими в ході антикорупційних акцій 26 березня. У столиці Росії, Москві, суди розглядають справи тих, хто провів дві доби в 11 відділеннях поліції.

За даними сайту «ОВД-Инфо», який моніторить затримання, це щонайменше 70 людей. Проти них були складені протоколи про правопорушення, що тягнуть за собою адміністративний арешт.

Симоновський районний суд Москви 28 березня засудив до семи діб адміністративного арешту співробітника Фонду боротьби з корупцією Руслана Аблякімова.

Напередодні цей же суд відправив під арешт 11 співробітників ФБК і фахівців, які організували онлайн-трансляцію акції «Він нам не Дімон». У цілому їм присудили 118 діб адміністративного арешту.

Керівник фонду, опозиціонер Олексій Навальний напередодні також був засуджений до 15 діб арешту за звинуваченням у непокорі вимогам співробітників поліції. Крім того, Навальний був оштрафований на 20 тисяч рублів (близько 350 доларів) за організацію акції.

Тим часом, за даними «ОВД-Инфо», у Південно-Сахалінську суд виправдав одного із затриманих на неузгодженій акції проти корупції.

В акціях протесту, які пройшли в десятках міст Росії 26 березня, брали участь тисячі людей. Мітинги були пов’язані з імовірною причетністю голови уряду Дмитра Медведєва до корупції. У багатьох містах акції не були узгоджені владою. По всій Росії затримали близько півтори тисячі активістів.

Фонд боротьби з корупцією (ФБК) на початку березня опублікував розслідування про незадекларовану нерухомість голови уряду Росії Дмитра Медведєва і його можливу причетність до корупції. Після того, як ані сам Медведєв, ані його представники не відповіли на звинувачення, Навальний закликав провести акції протесту по всій країні 26 березня.