Слідчий комітет Росії перевіряє інформацію про «винагороду» учасникам акції 26 березня

У Слідчому комітеті Росії заявили про наявність оперативної інформації про те, що учасникам антиурядових акцій 26 березня пропонували винагороду в разі затримання поліцією. Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

У СКР заявили, що слідчі перевіряють цю інформацію в рамках кримінальної справи за статтями про хуліганство, посягання на життя співробітника правоохоронних органів і застосування насильства відносно представника влади.

Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль знає про факти грошової винагороди неповнолітнім за участь в антикорупційному мітингу.

В опозиції цю заяву не коментували.

26 березня у низці міст Росії пройшли акції протесту проти корупції, організовані опозиційним політиком Олексієм Навальним. У більшості випадків захід був не узгоджений місцевою владою. У Москві затримали близько тисячі людей. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу після нападу на поліцейського під час протестної акції в Москві.