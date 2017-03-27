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27 Березень 2017, Київ 17:52
Новини | Міжнародні

Слідчий комітет Росії перевіряє інформацію про «винагороду» учасникам акції 26 березня

Поліція затримує протестувальника в Москві, Росія, 27 березня 2017 року

Поліція затримує протестувальника в Москві, Росія, 27 березня 2017 року

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У Слідчому комітеті Росії заявили про наявність оперативної інформації про те, що учасникам антиурядових акцій 26 березня пропонували винагороду в разі затримання поліцією. Про це йдеться в повідомленні на сайті відомства.

У СКР заявили, що слідчі перевіряють цю інформацію в рамках кримінальної справи за статтями про хуліганство, посягання на життя співробітника правоохоронних органів і застосування насильства відносно представника влади.

Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль знає про факти грошової винагороди неповнолітнім за участь в антикорупційному мітингу.

В опозиції цю заяву не коментували.

26 березня у низці міст Росії пройшли акції протесту проти корупції, організовані опозиційним політиком Олексієм Навальним. У більшості випадків захід був не узгоджений місцевою владою. У Москві затримали близько тисячі людей. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу після нападу на поліцейського під час протестної акції в Москві.

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