Голові Євроради передали лист про запуск Brexit

Великобританія офіційно заявила про початок процедури виходу з Європейського союзу. Прем'єр-міністр Тереза Мей 29 березня направила в Брюссель офіційний лист-повідомлення про запуск Brexit. Документ вже передали голові Європейської ради Дональду Туску.

Лист з’явився через дев’ять місяців після того, як на референдумі щодо виходу Великобританії з Євросоюзу в червні 2016 року з невеликою перевагою перемогли прихильники виходу.

Тепер сторони мають два роки на досягнення угоди. Переговори можуть і продовжити, але це рішення мають схвалити інші 27 країн-членів.

У середині березня 2017 року британський парламент ухвалив спеціальний закон, що дозволяє Кабінету міністрів почати процедуру виходу з ЄС.

За умовами угоди про вихід з єврозони, Великобританія залишить єдиний ринок і встановить нові митні правила для країн ЄС. Країна також вийде з-під юрисдикції Європейського суду і встановить власну систему контролю за потоком іммігрантів.

У кінці квітня пройде саміт лідерів ЄС, в якому Великобританія вже не братиме участі. На саміті, як очікується, лідери ЄС дадуть Єврокомісії мандат вести переговори щодо Brexit.