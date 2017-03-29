Патріарх РПЦ Кирило звинуватив інтелігенцію в революції 1917 року

Московський патріарх Кирило заявляє, що за революцію 1917 року відповідальна інтелігенція.

29 березня на засіданні палати попечителів Патріаршої літературної премії він заявив, що «м’ясорубка, яка перемолола всю інтелігенцію, є наслідком злочинів, які інтелігенція вчинила проти віри, проти Бога, проти свого народу і проти своєї країни».

Також Кирило заявив, що шкодує через «війну історичних аргументів», яка наразі триває. За словами глави Російської православної церкви (РПЦ), різні трактування не повинні ставати причиною нових громадянських конфліктів.

У лютому 2017 року патріарх Кирило назвав революцію 1917 року «великим злочином».