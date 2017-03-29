Румунія: вирок у 20 років в’язниці екс-голові трудового табору лишили без змін

Суд у Румунії залишив вирок попередньої судової інстанції у 20 років ув’язнення колишньому керівнику трудового табору Іону Фічору, обвинуваченому у смерті 103 в’язнів.

29 березня Вищий суд касації і правосуддя відкинув апеляцію 88-річного Фічора, який заявляє, що не винен, оскільки виконував накази.

Після винесення судового рішення, поліція взяла Іона Фічора під варту.

Фічор був начальником трудового табору з 1958 по 1963 рік. Його звинувачують у 103 вбивствах в’язнів табору «Переправа» у гирлі річки Дунай.

У 2016 році у Румунії засудили ще одного колишнього керівника виправного закладу – Александру Вишинеску. Він отримав теж 20-річний термін ув’язнення за його роль у загибелі людей у таборів у Римніку-Серат з 1956 по 1963 роки.